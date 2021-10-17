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  4. Değeri tam 104 milyon dolar! Avustralya'da şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatı durduruldu

Değeri tam 104 milyon dolar! Avustralya'da şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatı durduruldu

17.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu. Polisin el koyduğu eroinin piyasa değerinin 104 milyon dolar olduğu açıklandı.

Değeri tam 104 milyon dolar! Avustralya'da şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatı durduruldu

Avustralya Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, Malezya’dan Melbourne Limanı’na gönderilen 1290 paketteki 450 kilogram eroinin, düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Melbourne’a konteyner içinde gelen eroinin sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edilen Malezya vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelinin, Ocak 2022’de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatının durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Avustralya
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