Değerler anlatılmaz yaşanır

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin bağışladığı 220 kitap, gönül köprüsü projesi kapsamında, geçtiğimiz yıllarda okuldan mezun olan İngilizce öğretmeni Vildan Balkan’ın görev yaptığı Mevlana Ortaokulu kütüphanesine kaydedilmek üzere gönderildi. Değerlerin anlatılmayıp yaşandığı projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada “Yardımlaşma, kardeşlik, paylaşım değerlerimizi yaşayarak ve yaparak öğreniyor ve pekiştiriyoruz. Destek veren bütün öğrencilerime ve meslektaşlarıma gönülden teşekkürler. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.

