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'Değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren 'değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek. Yeni yılın ilk yasal düzenlemeleri arasında yer alacak olan, 'değerli konut vergisi'ne yeni kriterler gelecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren 'değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek. Yeni yılın ilk yasal düzenlemeleri arasında yer alacak olan, 'değerli konut vergisi'ne yeni kriterler gelecek.
TBMM'de 5 Aralık'ta geçen 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 'Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile getirilen yeni vergilerden biri de 'değerli konut vergisi' oldu. Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.
YENİ DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?
Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek, yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden istisna olacak. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek. Değerli konut vergisi yeniden düzenlenerek, bu konutlara sahip olanların gelirlerine bakılacak. Değerli konut vergisi, muhalefet partilerinin de görüşü alınarak yeniden hazırlanacak, Meclis'e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.

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