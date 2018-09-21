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Değerli parçalarını söktükleri lüks araçları ihaleye soktular, sonra da ucuza aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hacizli ve yakalama kararı bulunan lüks araçları parçalayıp icra yoluyla ihaleye sokarak düşük fiyatla ihaleden alan kişilerin, daha sonra söktükleri değerli parçaları araçlara taktıkları belirlendi.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hacizli ve yakalama kararı bulunan lüks araçları parçalayıp icra yoluyla ihaleye sokarak düşük fiyatla ihaleden alan kişilerin, daha sonra söktükleri değerli parçaları araçlara taktıkları belirlendi. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan, aralarında icra müdürleri ve polislerin de olduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üzerinde haciz ve yakalama kararı bulunan lüks araçları parçalayarak icra yoluyla ihaleye sokup, düşük fiyatla ihaleden alan, daha sonra da söktükleri değerli parçaları araçlara takan kişileri takibe aldı. Haksız menfaat temin ettikleri, ihaleye fesat karıştırdıkları, kamu görevlilerine rüşvet verdikleri tespit edilen kişilere yönelik Gebze, İstanbul ve Artivin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, Gebze Adliyesi'nde görevli icra müdürleri S.U. ve Y.D., polis memuru M.K., emekli polis memuru İ.K., ihale memuru B.H., araçların plaka ve şasi numaralarının değiştirilmesi işini yapan E.A.'nın aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan M.Ç., G.A. ve M.A. serbest bırakıldı. E.A., İ.K., M.K., S.U., B.H., N.Ö., Y.D., A.Ö. ve K.T. ise 'rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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