Değerli ve göz alıcı mercan taşı

Doğada genellikle kırmızı renkte bulunan mercan taşı nadir de olsa turuncumsu renkte de bulunabilir. Birçok hastalığa iyi geldiği ispatlanan bu taş hakkında kullanıcıların da oldukça çok olumlu yorumları bulunmaktadır. Oluşumu yüzyıllar süren mercan taşı doğadan çıkarılma işlemleri açısından da zahmet gerektiren işlemler sonucu elde edilmektedir.
Mercan taşı doğada kendiliğinden oluşan, kırmızı renkli doğal bir taştır. Oluşumu yüzyıllar süren mercan taşı yapısından dolayı oldukça değerlidir. Bu değerli taş bulunmasının ve işlenmesinin oldukça zahmetli olmasından dolayı daha da değerli bir hâle gelmektedir. İnsanlar değerli bir taş olmasına rağmen, bazı hastalıkları tedavi ettiği bilinen mercan taşını satın almaktadır. Bazı hastalıklarda şifa amaçlı kullanılmasına alışık olduğumuz mercan taşlarını aksesuarların ana malzemesi olarak da görmekteyiz. Estetik açıdan etkileyici bir çok takı tasarımında karşımıza çıkan bu göz alıcı malzeme çeşitli kolyelerde, bilekliklerde, kıyafetlerde ve yüzüklerde kullanılır. İçerdiği mercan taşının türüne göre değer biçilen takılar neredeyse bir altın kolye değerinde fiyatlar ile alıcı bulabilmektedir.
Göz alıcı bir renge sahip olan bu taş, mercan popülerinin yüzyıllar boyunca toprak altında kalıp kireçlenmesi sonucu oluşmaktadır. Maddi açıdan değerli bir taş haline gelmesinin temel sebebi de bu oluşum evresinin uzun yıllar sürmesi ve mercan taşının yeraltından çıkarılmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır. Bulunması da bir o kadar zor olan mercan taşı doğada çok nadir olarak görülür ve rezervleri bulunduğu an da tüketilir.
Bazı hastalıkları tedavi edici özelliği bulunan mercan taşı genellikle sağlık amacıyla alınıp kullanılmaktadır. Bir çok takı ürünlerinde özel tasarımlarda mercan taşını görmemiz mümkün!
Mercan taşının diğer adları koral ve hayat ağacıdır. Hayat ağacı taşı pahalı bir taş olduğuundan piyasada sahteleri ile karşılaşmanız da muhtemel bir durum. Sahte olarak piyasaya sunulan mercan taşlarının hiçbir koruyuculuk özelliği bulunmamaktadır. Mercan taşından bir koruyuculuk bekleyebilmeniz için ilk olarak taşın orjinal olup olmadığını öğrenmelisiniz. Bazı kuyumcular ve taş bilimcileri tarafından kolaylıkla anlaşılabilen mercan taşlarının sahtesi gerçeğinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebilmektedir.
Mercan taşının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Mercan taşının insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu söylemiştik. Mercan taşının faydalarına daha detaylı olarak bakalım:
Mercan taşları doğada nadir olarak bulunduğundan, piyasada çokça sahtesi olan bir taş türüdür. Her yıl yüzlerce kişi sahte mercan taşı satın alarak, orijinal mercan taşının etkilerini görmeyi beklemektedir.
Pahalı bir taş olduğundan mercan taşı alırken; “Acaba sahte mi?” diye şüpheye düşebilirsiniz. Sahtesi bir o kadar kolay bir şekilde yapılan mercan taşının sahte olup olmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var:
Sahte mercan taşına çakmak yardımıyla bir ısı uyguladığınızda eğer taşın yapısında hiçbir bozulma olmuyorsa taş gerçek, eğer taşın boyası dökülüyorsa taş sahtedir.
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