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Değerli ve göz alıcı mercan taşı

30.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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Değerli ve göz alıcı mercan taşı

Doğal taşlara ilginiz varsa mercan taşını mutlaka duymuşsunuzdur. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen mercan taşı kullananlar tarafından da çok beğenilmektedir. Mercan taşı doğada kendiliğinden ortaya çıktığından ve oluşması yüzyılları alabildiğinden oldukça pahalı bir taştır. Mercan taşı nedir? Mercan taşı ne işe yarar? Sorularının cevaplarına daha yakından bakalım:

Doğada genellikle kırmızı renkte bulunan mercan taşı nadir de olsa turuncumsu renkte de bulunabilir. Birçok hastalığa iyi geldiği ispatlanan bu taş hakkında kullanıcıların da oldukça çok olumlu yorumları bulunmaktadır. Oluşumu yüzyıllar süren mercan taşı doğadan çıkarılma işlemleri açısından da zahmet gerektiren işlemler sonucu elde edilmektedir.

Mercan Taşı Nedir?

Mercan taşı doğada kendiliğinden oluşan, kırmızı renkli doğal bir taştır. Oluşumu yüzyıllar süren mercan taşı yapısından dolayı oldukça değerlidir. Bu değerli taş bulunmasının ve işlenmesinin oldukça zahmetli olmasından dolayı daha da değerli bir hâle gelmektedir. İnsanlar değerli bir taş olmasına rağmen, bazı hastalıkları tedavi ettiği bilinen mercan taşını satın almaktadır. Bazı hastalıklarda şifa amaçlı kullanılmasına alışık olduğumuz mercan taşlarını aksesuarların ana malzemesi olarak da görmekteyiz. Estetik açıdan etkileyici bir çok takı tasarımında karşımıza çıkan bu göz alıcı malzeme çeşitli kolyelerde, bilekliklerde, kıyafetlerde ve yüzüklerde kullanılır. İçerdiği mercan taşının türüne göre değer biçilen takılar neredeyse bir altın kolye değerinde fiyatlar ile alıcı bulabilmektedir.

Göz alıcı bir renge sahip olan bu taş, mercan popülerinin yüzyıllar boyunca toprak altında kalıp kireçlenmesi sonucu oluşmaktadır. Maddi açıdan değerli bir taş haline gelmesinin temel sebebi de bu oluşum evresinin uzun yıllar sürmesi ve mercan taşının yeraltından çıkarılmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır. Bulunması da bir o kadar zor olan mercan taşı doğada çok nadir olarak görülür ve rezervleri bulunduğu an da tüketilir.

Mercan Taşının İnsan Sağlığı İçin Faydaları Nelerdir?

Bazı hastalıkları tedavi edici özelliği bulunan mercan taşı genellikle sağlık amacıyla alınıp kullanılmaktadır. Bir çok takı ürünlerinde özel tasarımlarda mercan taşını görmemiz mümkün!

  • Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde mercan taşı kullanılmaktadır. Bu hastalıklara karşı mercan taşının iyileştirici etkisinin olduğu mercan taşı kullananlar tarafından söylenmektedir.
  • Kalp ve damar hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur. Mercan taşı ayrıca kalp ve damar hastalıklarından korunmada da önemli bir rol oynamaktadır.
  • Mercan taşı dalağın çalışabilmesi için gerekli ortamı oluşturur ve dalağın korunmasına yardımcı olur.
  • Çeşitli psikolojik hastalıkların tedavisinde yine mercan taşları kullanılmaktadır.
  • Denge sıvısı ve denge taşlarından kaynaklı olan denge bozuklukları mercan taşları ile tedavi edilebilmektedir.
  • Kullanan insanların etraflarına pozitif bir enerji vermelerini sağlayarak, aile, arkadaş ve iş ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olur.
  • Zor bir karar alırken kişinin kendine olan güvenini artırarak daha mantıklı bir tercih yapmasını sağlar.
  • Etraftaki negatif enerjiyi alarak, kişilerin duygularının bu negatif enerjiden etkilenmemesini sağlar.
  • Kişiye dirilik ve cesaret verir.
  • Nazar gibi batıl inançların getirdiği kötü olaylara karşı koruyuculuğu vardır.
  • Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği bulunan kişilerin, konsantrasyon düzeyini maximum seviyelere kadar çıkarır.
  • Sindirim sistemindeki hastalıklara iyi gelir ve sindirim sistemini hastalıklara karşı korur.

Mercan taşının diğer adları koral ve hayat ağacıdır. Hayat ağacı taşı pahalı bir taş olduğuundan piyasada sahteleri ile karşılaşmanız da muhtemel bir durum. Sahte olarak piyasaya sunulan mercan taşlarının hiçbir koruyuculuk özelliği bulunmamaktadır. Mercan taşından bir koruyuculuk bekleyebilmeniz için ilk olarak taşın orjinal olup olmadığını öğrenmelisiniz. Bazı kuyumcular ve taş bilimcileri tarafından kolaylıkla anlaşılabilen mercan taşlarının sahtesi gerçeğinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebilmektedir.

Mercan Taşının Özellikleri Nelerdir?

Mercan taşının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mercan taşı doğada kendiliğinden oluşan, mercan popülerinin doğada kireçlenmesi sonucu oluşan organik yapılı bir doğal taştır.
  • İyileştirici etkisi, kutsal kitap Kuran-ı Kerim’de onaylanmış sayılı taşlardan bir tanesidir.
  • Afrika kıyıları, Avustralya kıyıları ve Japonya kıyılarında bolca bulunmakta, oralardan çıkarılıp ülkemize getirilmektedir.
  • Kırmızı renkteki mercan taşı diğer mercan taşlarına oranla çok daha pahalıdır. Çoğu zaman mercan taşları arasındaki en değersiz olan beyaz mercan taşları kırmızıya boyanarak satılmaktadır.
  • Elinizdeki taşın gerçek bir mercan taşı olup olmadığını anlamanın en etkili yolu taşı parlatmaktan geçiyor. Parlatılan gerçek mercan taşı, cama benzer bir görünüm almaktadır.
  • Mücevheratlarda kullanılan mercan taşları oldukça yüksek fiyatlar ile alıcı bulmaktadır.
  • Oldukça hassas yapıda olan mercan taşı, sıcaklığa ve aside çok duyarlıdır. Satın aldığınız mercan taşlarını uygun sıcaklıkta ve uygun pH değerine sahip ortamlarda saklamalısınız. Aksi hâlde taşınızın renginde atma olabilir.
  • Denizin dibinde bulunan mercan taşları diğer mercan taşlarına göre daha parlak renktedir. Denizin altından çıkan mercan taşları daha değerlidir. Bunun nedeni; mercan taşının denizin altından çıkarma işleminin zahmetli olmasıdır.

Mercan taşının insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu söylemiştik. Mercan taşının faydalarına daha detaylı olarak bakalım:

Sahte mercan taşı nasıl tespit edilir?

Mercan taşları doğada nadir olarak bulunduğundan, piyasada çokça sahtesi olan bir taş türüdür. Her yıl yüzlerce kişi sahte mercan taşı satın alarak, orijinal mercan taşının etkilerini görmeyi beklemektedir.

Pahalı bir taş olduğundan mercan taşı alırken; “Acaba sahte mi?” diye şüpheye düşebilirsiniz. Sahtesi bir o kadar kolay bir şekilde yapılan mercan taşının sahte olup olmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var:

Sahte mercan taşına çakmak yardımıyla bir ısı uyguladığınızda eğer taşın yapısında hiçbir bozulma olmuyorsa taş gerçek, eğer taşın boyası dökülüyorsa taş sahtedir.

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