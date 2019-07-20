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"Değerli Zamanlar" projesi Manisa’da hayata geçiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatillerini daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla ‘Değerli Zamanlar’ projesi hayata geçiriliyor.Spordan sanata, eğitimden madde bağımlılığı ile mücadeleye kadar birçok önemli alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde yeni bir projeyi uygulamaya koyuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatillerini daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla ‘Değerli Zamanlar’ projesi hayata geçiriliyor.
Spordan sanata, eğitimden madde bağımlılığı ile mücadeleye kadar birçok önemli alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde yeni bir projeyi uygulamaya koyuyor. Çocukların yaz tatilini daha etkin ve verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla kaymakamlıklar ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin de katkılarıyla ‘Değerli Zamanlar’ projesi başlatılıyor. Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 5 hafta sürecek proje kapsamında gençlere sportif ve sanatsal eğitimler verilecek. Proje kapsamında, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve badminton gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Yüzme branşında 8-14 yaş arası çocuklar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından portatif yüzme havuzu kuruldu. 5 hafta sürecek eğitimlerle öğrencilerin hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de spor ve sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmeleri hedefleniyor. Ücretsiz olacak eğitimlerde ayrıca Damla Gönüllüsü gençler de katkı sağlayacak.

“Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması birinci vazifemizdir”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal hayatlarına, eğitimlerine ve spor kültürlerine katkı sağlayacak pek çok proje gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Gençlerimizin kendilerini en iyi biçimde yetiştirme yolunda spor, sanat ve kültür sahalarında çalışmalar yapabilmesini; eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak Bakanlığımızın esas görevidir. Onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlanması birinci vazifemizdir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkân ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin donanımlı bireyler olması sadece kendi ülkemiz için değil, bütün insanlık için bir kazanım olacaktır.”

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