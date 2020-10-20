HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran şahıslar gözaltına alındı

Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran şahıslar gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yardım parası dağıtacaklarını söyleyerek değeri olmayan Belarus Rublesi ile bir şahsı 1 kilo altınını alarak dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yardım parası dağıtacaklarını söyleyerek değeri olmayan Belarus Rublesi ile bir şahsı 1 kilo altınını alarak dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu A.H.,(41) ve Ö. H.T., isimli 2 erkek şahıs başka bir yabancı uyruklu kadına ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek yanlarında bulunan 96 bin Belarus Ruble’sini gösterdiler. Bu yardım paralarının bir miktarını dağıtmasını geri kalanını da kendisinin almasını isteyen yabancı uyruklu şahıslar, yardım paraları dağıtılana kadar verilecek paraların karşılığında teminat istediler. Çok sayıda Belarus parasını bir arada gören kadın ise teminat bedeli olarak tanımadığı şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki altını verip, 96 bin Belarus parasını aldı. Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için Döviz bürosuna giden kadın Belarus Rublesinin değersiz olduğunu öğrendikten sonra yabancı uyruklu şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Meydana gelen Dolandırıcılık olayı ile alakalı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekiplerince yüzlerce araç incelemesinden sonra belirlenen eşkâle uyan 2 kişinin içinde bulunduğu bir aracın İstanbul iline kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince İstanbul Esenyurt ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu A.H. (41) ve Ö.H.T. (42) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmasında ise yüklü miktarda dolar ile çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere İstanbul’dan, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk törenGazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Silivri'de fabrika yangını
Fabrika alev alev yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti! 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in hapis cezasına itiraz
Şeker'in hapis cezasına bir itiraz daha!
Konya'da kumarhaneye baskın! Duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
Polis operasyonunda ortaya çıktı! Duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.