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Değirmen makinecilerinden 7 milyar dolar ihracat hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: - "Sektörün 2023 yılı ihracat hedefi 7 milyar dolar olarak belirlendi"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektörün 2023 yılı ihracat hedefinin 7 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Demirtaşoğlu, yaptığı açıklamada, dernek tarafından 22-25 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi'nde, değirmen makineleri üreticileri ve tedarikçilerinin bir araya geldiğini ifade etti.

Konferansta, geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolar ihracata imza atan sektöre mensup 200'ün üzerinde üretici iş adamının yerli ve yabancı konuşmacılarla bir araya geldiğini aktaran Demirtaşoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Konferansta, Türk değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin, dünya pazarındaki liderliklerini korumak için gerekli teknolojik yenilikler, uluslararası pazarda değirmenciliğin konumu ve yapısal değişiklikleri ele aldık. Ülkemizin ekonomik durumu ve güncel gelişmeler ayrı bir başlık olarak ele alındı ve sektörün 2023 yılı ihracat hedefi 7 milyar dolar olarak belirlendi. Sanayi ve Tarım Bakanlıklarının da desteklediği bu önemli etkinliğe, pek çok sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasından önemli kişiler destek verdi."

Demirtaşoğlu, ürettiğinin yüzde 95-97'sini ihraç eden sektörün, ithalatının yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

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DESMÜD Zeki Demirtaşoğlu

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