Değirmenci'den o paylaşıma tepki: Deşifre olunca hayalet olmayı tercih etti

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'Haniye' paylaşımı geldi.

"HAYALET OLMAYI TERCİH ETTİ"

Sosyal medyada bir kullanıcıyı hedef alan Değirmenci, "Şehit Haniye üzerinden alçak algılar oluşturan, sürekli manipülasyon üreten, E.S. hakkında inceleme başlatıldı. Söz konusu hesap ise Haniye hakkında yaptığı psikolojik harekat yaklaşık 2 milyon görüntüleme aldıktan sonra kimliği deşifre olunca HAYALET olmayı tercih etti. O şimdi hayalet @Laikhtn06" ifadelerini kullandı.