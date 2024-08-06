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  4. Değirmenci'den o paylaşıma tepki: Deşifre olunca hayalet olmayı tercih etti

Değirmenci'den o paylaşıma tepki: Deşifre olunca hayalet olmayı tercih etti

06.08.2024 11:50
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından, suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'yi hedef alan bir paylaşımı eleştirdi. Aslan hesap sahibin için 'O şimdi hayalet' ifadesini kullandı.

Değirmenci'den o paylaşıma tepki: Deşifre olunca hayalet olmayı tercih etti

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'Haniye' paylaşımı geldi.

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"HAYALET OLMAYI TERCİH ETTİ"

Sosyal medyada bir kullanıcıyı hedef alan Değirmenci, "Şehit Haniye üzerinden alçak algılar oluşturan, sürekli manipülasyon üreten, E.S. hakkında inceleme başlatıldı. Söz konusu hesap ise Haniye hakkında yaptığı psikolojik harekat yaklaşık 2 milyon görüntüleme aldıktan sonra kimliği deşifre olunca HAYALET olmayı tercih etti. O şimdi hayalet @Laikhtn06" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Değirmenci İsmail Haniye
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