"Değirmenci Nine" teknolojiye meydan okuyor

Burada öğütülen unun ekmeği güzel olduğu için herkesin buraya geldiğini anlatan Çekir, "Burası 300 yıllık değirmen. Değirmen eski haliyle burada duruyordu. Biz geldik biraz onardık ve hala değirmenimiz çalışmaya devam ediyor. Müşterimi memnun etmek için elimden geleni yapıyorum ve her türlü mamulü öğütüyorum. Değirmenimizin taşı iyi olduğu için vatandaşlarımız burayı tercih edip geliyor." diye konuştu.

Çekir, mısır öğütürken burada beklediğini çünkü mısır veya buğday biterse değirmen taşının boşa döneceğini söyleyerek, "Taş una karışır, un da iyi olmaz. O nedenle un öğütürken taşın başında bekliyorum. Eğer başında beklemezsem un iyi olmaz ve müşterimiz de öğüttüğümüz undan memnun kalmaz." dedi.

Yusuf Dursun da 50 yıldan beri burada un öğüttürdüğünü belirterek, "Değirmenci Nine çok güzel un öğütüyor ve lezzetli oluyor. Ben de onun için un öğütmeye geliyorum. Burası 300 yıllık çok eski bir değirmen, bildim bileli bu değirmen burada un öğütüyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özlü ise bölgede bu değirmenden başka olmadığını, mısır ve buğday öğütmek için sürekli değirmene geldiğini kaydederek, talebin çok olduğunu, o nedenle beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

