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Değirmende üretilen elektrik camiyi aydınlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesindeki Ağasar Deresi üzerindeki tarihi değirmene kurulan türbin sisteminin ürettiği 12 voltluk elektrikle, Acısu Merkez Cami'nin aydınlatılması sağlanıyor.

Osman KARAGÖZ/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Şalpazarı ilçesindeki Ağasar Deresi üzerindeki tarihi değirmene kurulan türbin sisteminin ürettiği 12 voltluk elektrikle, Acısu Merkez Cami'nin aydınlatılması sağlanıyor. Camide, daha önce ortalama 150 TL gelen elektrik faturası, kurulan sistem sayesinde 25 TL'ye düşüp, enerjide tasarruf sağlanılıyor.
İlçeye bağlı Simenli Mahallesi'nden akan Ağasar Deresi üzerindeki 200 yıllık değirmenin çarkı, köylülerin mısır ve buğdaylarını öğütüp, un haline gelmesi için dönüyor. Asırlık değirmen, köylülerin ürünlerini öğütmenin yanı sıra, yakında bulunan Acısu Merkez Cami'nin enerji ihtiyacını sağlıyor. Dere üzerindeki tarihi değirmene 15 yıl önce yöre sakinlerince kurulan türbin sistemiyle, 12-20 volt arası elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikle caminin aydınlatılması sağlanıyor. Camide, daha önce ortalama 150 TL gelen elektrik faturası, kurulan sistem sayesinde 25 TL'ye düşüp, enerjide tasarruf ediliyor.
'CAMİDE TASARRUF SAĞLADIK'
Cami cemaatinden Rasim Demirci, üretilen elektrikle camide ciddi oranda tasarruf sağlandığını belirterek, "Mahallemizdeki tarihi değirmen zamanla deforme olunca tamiratı gündeme geldi. Tadilat işlemleri yapılırken, değirmene Cesarettin Karagül ve Adem Terzi'nin girişimleriyle bu sistem kuruldu. Allah razı olsun. Sistem sayesinde camimizin aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor. Önceden camimize 120-150 TL gelen elektrik faturası, şimdi 20-25 TL arasında geliyor. Zamanla bu sistem daha da geliştirilebilir. Bu imkânlardan dolayı camide tasarruf sağladık" dedi.
'ÖRNEK ALINMALI'
Mahalle sakini Şenol Kahraman da, üretilen enerjinin sadece caminin aydınlatma ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, "Değirmenimizde üretmiş olduğumuz elektriği camimizin aydınlatmasında kullanıyoruz. Su değirmenimizden elektrik sağlıyoruz. Tasarruf çok güzel bir şey, örnek alınmalı. Bu düzeneği ilerleyen zamanlarda daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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