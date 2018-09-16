Değirmendere şehitleri anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü üzerinde 26 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 kişi anıldı.
Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir, Değirmendere Köprüsü üzerinde, 15 Eylül 1992'de PKK'lı teröristlerin katlettiği 26 kişi için düzenlenen programda, saldırıda 4'ü güvenlik korucusu 9 masumun şehit edildiğini anımsattı.
Saldırıdan yaralı kurtulan güvenlik korucusu Abdurrezzak Çelik ise hain saldırıda arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi.
Babaları şehit olan Mülük ve Fikret Demir de terör örgütüne duydukları nefreti dile getirdi.
Törene katılanlar daha sonra şehitlerin mezarını da ziyaret etti.
Değirmendere Köprüsü üzerinde 26 yıl önce pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti.
Olayda, Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı.
Ayça Pars'tan Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili olay itiraflar: Kararı vicdanımla aldım
Kağıt krizi için ilginç çözüm: Daha çok kenevir üretmeliyiz
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum