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Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesindeki iki asırlık su değirmeni, yıllara ve teknolojiye meydan okuyor. Dördüncü kuşak torun tarafından döndürülen çark, 200 yıllık varlığı ile tarihi günümüze taşıyor.

Yenice Mahallesi'nde bulunan su değirmeni, ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 50 yaşındaki Cengiz Pehlivaner tarafından işletiliyor.

Zamana ve teknolojiye direniyor

Zamana ve teknolojiye direnen su değirmeninde, yöre halkının yanı sıra çevre illerden gelenlere hizmet veriliyor.
Çiftçilik de yapan Pehlivaner, AA muhabirine, çevresiyle bin metrekareyi kapsayan, kesme taştan su değirmenini, iki asır önce bölgede yaşayan Rumların yaptığını söyledi.
Değirmeni daha sonra büyük dedesinin satın aldığını belirten Pehlivaner, ardından dedesi ve babasının burayı işlettiğini anlattı.
Yaklaşık 20 yıldır da değirmenin çarkını kendisinin döndürdüğünü ifade eden Pehlivaner, "Eskiden hemen her köyde bulunan su değirmenleri tek tek kapanırken, bu değirmen ilk günkü gibi çalışıyor. Değirmenin suyu Tersakan Çayı'ndan geliyor. Değirmende köylüler tarafından getirilen buğday, mısır gibi tahıl ürünlerini öğütüyoruz." dedi.
Pehlivaner, değirmende üç öğütme taşı bulunduğunu ve saatte 750 kilogram tahılın işlenebildiğini dile getirdi.
Değirmeni yaşadığı sürece çalıştıracağını, kendisinden sonra yakınlarının bu işi sürdüreceğini belirten Pehlivaner, bu tarihi yapının geçmişle gelecek arasında köprü olduğunu kaydetti.
Vatandaşlardan Hamza Başaran da yıllardır tahıllarını bu değirmende öğüttüğünü anlattı.
Ektiği tahılları, un ve hayvan yemi olarak kullanacağını dile getiren Başaran, "Bu yörede başka değirmen bulunmuyor. Değirmen olduğu sürece çevre köylerden de insanlar buraya gelmeye devam edecektir." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
su değirmeni Samsun

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