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Değirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Düzce'de değirmencilik mesleğini üç kuşaktır sürdüren 79 yaşındaki İsmail Yıldız, un öğüterek geçimini sağlıyor - İsmail Yıldız: - "Babama da babası öğretmiş değirmenciliği. Mesleği babamdan öğrendim, devam ettiriyorum. 79 yaşındayım, hala uğraşıyorum" - "Bu değirmen aç bırakmaz, hayvanını da yemsiz bırakmaz"

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de değirmencilik mesleğini üçüncü kuşaktır sürdüren 79 yaşındaki İsmail Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen un öğütmeyi sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesinde yaşayan Yıldız, evinin yanında kurduğu 45 metrekarelik alanda taş değirmeniyle 64 yıldır yöre halkına hizmet veriyor.

İşini sürdürmekteki azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Yıldız, mesleğe ilgi duyanların olmaması nedeniyle kendisinden sonra değirmenin döndürecek kimsenin bulunmamasının hüznünün yaşıyor.

- "15 yaşımdan beri bu işle uğraşıyorum"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 64 yıldır değirmencilikle uğraştığını söyledi.

Değirmen taşının dönmesiyle kalbinin huzurla dolduğunu anlatan Yıldız, "Önceden köylerde herkeste değirmen vardı. Her suyun başında bir değirmen olurdu. Şimdi Bolu'dan tutun Düzce'ye kadar hiç değirmen yok. Başka değirmen olmadığı için herkes buraya geliyor. Örneğin mısırı olan gelir, biz de öğütüp göndeririz." diye konuştu.

Yıldız, üç kuşaktır değirmencilik yaptığını aktararak, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

Değirmenciliğin artık pek kimse tarafından yapılmadığını dile getiren Yıldız, ''Babama da babası öğretmiş değirmenciliği. Mesleği babamdan öğrendim, devam ettiriyorum. 79 yaşındayım, hala uğraşıyorum. Bu değirmeni kapatacaktım, iyice yorulmuştum. Ancak insanlar geliyor. Sadece benim değirmenim olduğu için kapatamadım. 15 yaşından beri bu işle uğraşıyorum, başka hiçbir iş tutmadım.'' ifadelerini kullandı.

-''Bu değirmen aç bırakmaz"

Yıldız, değirmenciliğin zor bir meslek olduğunu, çok para kazanmadığını fakat bereketli bir iş yaptığını belirterek, ''Bu değirmen aç bırakmaz, hayvanını da yemsiz bırakmaz.'' dedi.

Yöre halkının verdiği hizmetten memnun olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Buraya gelenler 'Allah senden razı olsun, Allah ömrünü uzun etsin. Sen gidersen biz ne yapacağız?' diyor. Benim için 500 dönüm fındık arazisinden daha iyidir değirmenim. Dünyaya kıtlık gelse buna kıtlık gelmez. 10 değirmen olsa burada hepsi çalışır. Bu olmadan hiçbir iş yapılmaz."

Yıldız, mesleğe ilgi duyanların olmaması nedeniyle kendisinden sonra değirmenin döndürecek kimsenin bulunmamasının hüznünü yaşadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
değirmen Düzce

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