GİRNE (AA) - Rus stratejist ve siyaset bilimci Aleksandr Dugin, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığının Türkiye'nin desteğiyle pekiştiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yaptırımlar ve izole etme girişimleri Türkiye'nin mavi vatanındaki meşru haklarını engellemeyecektir." dedi.

Dugin, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, Değişen Dünya Düzeni ve Doğu Akdeniz'de Mavi Savaşlar Konferansı'nda, dünyanın tek kutuplu eğilimlerden çıkarak çok kutuplu bir çekişme merkezi haline geldiğini söyledi.

Yeni dönemde, Çin ve Rusya'nın artık daha baskın rol oynadığına işaret eden Dugin, "Türkiye'nin ise bu dönüşümde üstlendiği rol küresel dünya düzeni ve Doğu Akdeniz için çok mühimdir. Ben, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin varlığının Türkiye'nin desteği ile pekiştiğine inanıyorum. KKTC'nin bağımsızlık savaşı, Doğu Akdeniz'in itibarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dugin, küresel dünya düzeninde deniz gücü olmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Denize kıyısı olan her devletin bir mavi vatanı mevcuttur. Denizlerdeki hakimiyet, bir ülkenin edinebileceği en büyük kazançtır. Bu nedenle, Türkiye'nin mavi vatan olarak adlandırdığı bölgeyle ilgili önü kesilmeye çalışılıyor. Avrupa Birliğinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yaptırımlar ve izole etme girişimleri Türkiye'nin mavi vatanındaki meşru haklarını engellemeyecektir."

