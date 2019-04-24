"Değişen Dünya ve Gençlik" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Türk Edebiyatı Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Çarşamba Sohbetleri kapsamında "Değişen Dünya ve Gençlik" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde düzenlenen söyleşide konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, adalet beklentisi, buyurgan yaklaşımdan nefret etme ve özgürlük beklentisinin, gençlerin kırılgan noktaları olduğunu söyledi.

Bu beklentiler uygun biçimde karşılanmadığında gençlerde ters kimliğin gelişeceğine işaret eden Tarhan, "Kendi kendini yönetemeyen kişi başkalarına lider olamaz. Liderlik Çemberi'ne göre, bu durumun temelinde güven vardır. Bireylerde elektronik hipnoz, beyindeki karar mekanizmasını devre dışı bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarhan, din ve ilmin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu, gençlerin bu ince çizgeye dikkat ederek kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Programa, Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ve Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü ve öğrenciler katıldı.

