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"Değişen Güvenlik Algısı ve Jandarma" raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca "Değişen Güvenlik Algısı ve Jandarma" raporu yayımlandı - Rapordan: - "Jandarmanın kimliği, amacı ve topluma karşı sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek maksadıyla planlı ve hayata geçirilebilir bir iletişim konsepti oluşturulup uygulanması önem arz etmektedir"

Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanan "Değişen Güvenlik Algısı ve Jandarma" raporunda, jandarmanın kimliği, amacı ve topluma karşı sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek için planlı bir iletişim konseptinin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yer alan raporun önsöz kısmında, değerlendirmesine yer verilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık sadece yapılanın değil, bunun kamuoyu tarafından nasıl anlaşıldığının temel belirleyici hale geldiğini kaydetti.

Soylu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece tehdidi savuşturmak değil, meseleyi çözmek için toplumun tamamıyla doğru bir iletişim kurabilmek, kamu düzenini tesis ederken hukuk ve demokrasi normlarından ayrılmamak, vicdanları rahatsız etmemek, güven vermek, insanların kendilerini güvende ve huzurlu hissetmesini sağlamak, zamanımızın bir gerekliliği olarak karşımızda durmaktadır. Köklü geçmişinde başarı çıtasını her zaman yukarıda tutmuş olan Jandarma Genel Komutanlığımızın bu yeni dünya parametrelerini doğru okuma yönündeki çalışmaları, inanıyorum ki hem bugünümüze hem de yarınlarımıza ışık tutacaktır."

Raporda, suç ve suçluyla mücadelenin, güvenlik algısı bağlamında suç korkusunu da ortadan kaldıracak şekilde yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kolluk birimlerinin, halkın kendini ne kadar güvende hissettikleri yönünde vatandaş memnuniyetini hedeflemeleri, hizmet öncelikleri ile bu hizmetlerin sunuş biçimini buna göre şekillendirmelerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Yürüttüğü faaliyetlerde insanı ve insani değerleri ön plana alan "toplum destekli kolluk" anlayışla hareket eden jandarma personelinin, insan hak ve özgürlüklerinin çağdaş anlamda kullanılabildiği güvenli bir ortam oluşturması gerektiği ifade edildi.

Jandarma personelinin, vatandaşla iletişiminde devletin ve jandarmanın imajını ve itibarını ön planda tutmasının önemli olduğu belirtilen raporda, kamuoyunun, jandarmanın faaliyetleri hakkında sürekli ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, kurumun hedefleri ve felsefesini sade ve net olarak anlatabilmenin yolları üzerinde çalışmanın önemine işaret edildi.

Personel hatalarını engellemek için her seviyedeki komutanın personelini yakından tanıması gerektiği vurgulanan raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Jandarmanın kimliği, amacı ve topluma karşı sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek maksadıyla planlı ve hayata geçirilebilir bir iletişim konsepti oluşturulup uygulanması önem arz etmektedir. Verilen hizmetin vatandaşlar ve kurumlar tarafından algılanması ve yansımasının ölçülerek doğru analiz edilmesi, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi için üniversitelerden veya uzman firmalardan profesyonel yardım veya hizmet satın alınması önem arz etmektedir."

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Değişen Güvenlik Algısı ve Jandarma jandarma genel komutanlığı

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