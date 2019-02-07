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Değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumlar başarılı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumlar başarılı oluyor

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sektörün geleceğinin ele alındığı etkinlikte, değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumların başarıyı yakaladığı, şirketlerin kârlılıktan çok topluma sağladıkları faydalarla öne çıktıkları belirtildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliği akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sektörde öngörülen değişimlerin yanı sıra sektörün mevcut durumu da değerlendirildi.

Dijitalleşmeyle birlikte hızla değişen insan Değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumlar başarılı oluyor

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