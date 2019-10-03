Değişen yolsuzluk yasası, Endonezya'yı kaosa sürükledi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da başta Yolsuzlukla Mücadele Kanunu olmak üzere Ceza Kanunu gibi tartışmalı yeni düzenlemeler, ülke genelinde gösterilerin yayılmasına neden oldu.

Çeşitli grupların yanı sıra öğrencilerin başını çektiği hükümet karşıtı gösterilerde, Yolsuzlukla Mücadele ve Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerin iptal edilmesi isteniyor.

Başkent Cakarta dahil çeşitli kentler, onaylanan Yolsuzlukla Mücadele Kanunu tasarısı ile Ceza Kanunu gibi gündemdeki diğer yasa değişiklikleri nedeniyle iki haftadan bu yana protestolara sahne oldu.

Yolsuzluk yasasındaki düzenlemelerin ülkede yolsuzluğu artıracağını öne süren eylemciler, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yeni tasarı hazırlaması yönünde baskı yapıyor.

Uzmanlar da değişen yasayla Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun (KPK) bağımsızlığını kaybettiğini ve denetim mekanizmasının bozularak siyasal yapının güdümü altına alındığını ifade ediyor.

Düzenlemeyle KPK üst kademesinin izni olmadan yolsuzluk iddialarına müdahale yapılamamasına işaret eden uzmanlar, KPK komisyonunun yetki ve gücünün zayıflatılmasını içeren düzenlemelerin de yolsuzlukla mücadeleyi baltaladığını belirtiyor.