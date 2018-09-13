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Değişim şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

TRT'nin fenomen programında bu defa Hyundai Accent model araç yenilendi.

Aracın sahibi kadın ve kızı son halini görünce gözlerine inanamadı.

Aracının son haline inanamadı

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İşte muhteşem değişim.
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Accent Hyundai araba yenileme değişim

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