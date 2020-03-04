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  4. Değişimiyle gündem olan Helin Avşar'in makyajsız hali olay!

Değişimiyle gündem olan Helin Avşar'in makyajsız hali olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin şoke etmişti. Yaptırdığı estetiklerle gündeme olan Avşar'ın makyajsız hali de gündem oldu.

Geçtiğimiz gün Ulus'taki bir mekanda kız arkadaşı ile yemek yerken görüntülenen ve sarhoş haliyle dikkat çeken Helin Avşar'in makyajsız hali olay oldu.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın o eski halinden eser kalmadı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olmasının ardından şimdi de makyajsız hali gündemde...

Paylaştığı fotoğraflarda photoshop veya estetik bir operasyon olmadığı her fırsatta dile getiren Helin Avşar'ın makyajsız hali takipçilerinin diline düştü.


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