Değişimiyle gündem olan Helin Avşar'in makyajsız hali olay!

Geçtiğimiz gün Ulus'taki bir mekanda kız arkadaşı ile yemek yerken görüntülenen ve sarhoş haliyle dikkat çeken Helin Avşar'in makyajsız hali olay oldu.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın o eski halinden eser kalmadı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olmasının ardından şimdi de makyajsız hali gündemde...

Paylaştığı fotoğraflarda photoshop veya estetik bir operasyon olmadığı her fırsatta dile getiren Helin Avşar'ın makyajsız hali takipçilerinin diline düştü.



