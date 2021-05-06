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Değişimiyle gündemde olan Songül Karlı eski halini paylaştı

06.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaş akımına uyan Songül Karlı eski halini paylaşınca olay oldu. Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Karlı herkesi şoke etti.

Değişimiyle gündemde olan Songül Karlı eski halini paylaştı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu Songül Karlı #20'liyaschallenge paylaşımıyla dikkat çekti.

Songül Karlı'nın son paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, son olarak değişimiyle herkesi şoke etmişti.

Sütyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen türkücü son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

Ekran Alıntısı

47 yaşındaki türkücü akıma uydu ve 'Ben hep güzeldim' notuyla eski halini paylaştı. Değişimiyle bir kez daha gündem olan Karlı'ya yorum yağdı. Karlı'ya ağırlıklı olarak "Estetik olmadan daha doğalmış eskiden", "Estetiksiz iyiymişsin" yorumları geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever Songül Karlı
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