Değişimiyle gündemde olan Songül Karlı eski halini paylaştı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu Songül Karlı #20'liyaschallenge paylaşımıyla dikkat çekti.

Songül Karlı'nın son paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, son olarak değişimiyle herkesi şoke etmişti.

Sütyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen türkücü son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

47 yaşındaki türkücü akıma uydu ve 'Ben hep güzeldim' notuyla eski halini paylaştı. Değişimiyle bir kez daha gündem olan Karlı'ya yorum yağdı. Karlı'ya ağırlıklı olarak "Estetik olmadan daha doğalmış eskiden", "Estetiksiz iyiymişsin" yorumları geldi.



