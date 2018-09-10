Değişimlerine hayran kalacaksınız

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatını tamamen değiştirdi.
İnanılmaz değişim
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24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.
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Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.
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Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi.
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Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.
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Ondan sonra da bu bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı. Sağlıklı beslenmeyi öğrendi ve bu sayade yiyecek bağımlılığından kurtuldu.
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Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.
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Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.
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Kilo vermeye çalışmak çok da kolay değil, hele de yemek yemeyi sevenlerdenseniz...
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Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.
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38 yaşındaki Angela Crickmore da verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor.
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Eşinden ayrıldıktan sonra zayıflama kararı aldı. 31 kilo veren kadın şimdi hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.
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Sosyal medya kullanıcıları Angela Crickmore dışında da pek çok şaşırtacak değişimle karşılaşabiliyor.
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İşte onlardan bazıları...
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