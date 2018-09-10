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Değişimlerine hayran kalacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Molly Smith isimli kadın değişimiyle herkese ilham kaynağı oluyor.

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatını tamamen değiştirdi.

İnanılmaz değişim

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24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.
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Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.
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Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi.
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Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.
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Ondan sonra da bu bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı. Sağlıklı beslenmeyi öğrendi ve bu sayade yiyecek bağımlılığından kurtuldu.
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Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.
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Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.
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Kilo vermeye çalışmak çok da kolay değil, hele de yemek yemeyi sevenlerdenseniz...
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Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.
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38 yaşındaki Angela Crickmore da verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor.
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Eşinden ayrıldıktan sonra zayıflama kararı aldı. 31 kilo veren kadın şimdi hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.
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Sosyal medya kullanıcıları Angela Crickmore dışında da pek çok şaşırtacak değişimle karşılaşabiliyor.
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İşte onlardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
obezite kilo vermek Zayıflamak

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