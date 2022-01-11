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  4. Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

11.01.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 kadrosunda gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılar yer alacak. Mücadeleleri heyecanla beklenen Survivor All Star 2022 yarışmacılarının bir kısmının yıllar içerisinde geçirdiği değişim gözlerden kaçmadı. İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'da bu yıl All Star rüzgarı esecek. 2022 Survivor All Star yarışmacıları Nagihan Karadere, Gizem Kerimoğlu, Birsen Bekgöz, Berna Keklikler ve Aycan Yanaç'ın değişimini görenler gözlerine inanamadı.

BERNA KEKLİKLER

Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasını kazanan Berna Keklikler, 2017'de katıldığı Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Programdan yedinci olarak ayrılan Berna Keklikler, İlhan Mansız'la oynadığı oyunda Mansız'ı yenerek lüks aracın sahibi olmuştu. İşte Berna Keklikler'in değişimi...

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

AYCAN YANAÇ

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan futbolcu Aycan Yanaç'ın Survivor sonrasındaki değişimi oldukça konuşulmuştu.

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

NAGİHAN KARADERE

Milli atlet Nagihan Karadere dudaklarını, göğüslerini, burnunu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Bir zamanların en popüler isimlerinden olan Nagihan Karadere en son imaj değiştirmiş ve pembe saçlarıyla takipçilerini şaşırtmıştı. Karadere, 2016'da katıldığı Survivor'dan beşinci, 2018 sezonu yayınlanan Survivor'da ise ikinci olmuştu.

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

BİRSEN BEKGÖZ

2018'de Survivor'a katılan Birsen Bekgöz Türk kısa mesafe koşucusudur. Sosyal medya hesabından çoğunlukla diyet ve spor üzerine paylaşım yapan Bekgöz de bir zamanlar değişimiyle oldukça konuşulmuştu.

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

GİZEM KERİMOĞLU

Survivor'a 2016'da katılan Gizem Kerimoğlu, Semih Öztürk ile yakın arkadaştı. İşte imaj değiştiren Gizem Kerimoğlu'nun eski ve yeni hali...

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

Değişimlerini görenler gözlerine inanamadı! İşte 2022 Survivor All Star yarışmacılarının eski halleri!

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TV8 survivor
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