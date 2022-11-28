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Değişken havalar talebi arttırdı! "İnsanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor"

28.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharla birlikte hava değişimleri insanların sık hasta olmasına yol açıyor. Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığına yakalananlar da oluyor. Değişken havalar çorbalara olan talebi arttırdı. Değişken havalarda hasta olmak istemeyen ve korunmak isteyenler çeşitli çorbalar ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor.

Değişken havalar talebi arttırdı! "İnsanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor"

Özellikle sonbaharla birlikte hava değişimleri insanların sık hasta olmasına neden olurken, hasta olunduğunda tüketilecek en lezzetli tercihlerden biri çorba oluyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuyan havalar vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Değişken havalarda hasta olmak istemeyen ve korunmak isteyenler ise çeşitli çorbalar ile bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

"İNSANLAR ÖZELLİKLE GRİBE KARŞI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Özellikle sabah ve öğle tüketilen çorbalar hakkında konuşan şef Sabri Asar, sakatat çorbalarının sık tercih edildiğini aktardı.

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Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi

Odunpazarı İlçesi'nde lokanta işleten Asar, "Kelle paça, ayak paça, kuzu gerdan, işkembe, mercimek ezogelin gibi çorba çeşitlerini insanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor. Sabahları paça ve sakatat çorbaları çok fazla tercih ediliyor." dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir çorba

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