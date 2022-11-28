Değişken havalar talebi arttırdı! "İnsanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor"

Özellikle sonbaharla birlikte hava değişimleri insanların sık hasta olmasına neden olurken, hasta olunduğunda tüketilecek en lezzetli tercihlerden biri çorba oluyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuyan havalar vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Değişken havalarda hasta olmak istemeyen ve korunmak isteyenler ise çeşitli çorbalar ile bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

"İNSANLAR ÖZELLİKLE GRİBE KARŞI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Özellikle sabah ve öğle tüketilen çorbalar hakkında konuşan şef Sabri Asar, sakatat çorbalarının sık tercih edildiğini aktardı.

Odunpazarı İlçesi'nde lokanta işleten Asar, "Kelle paça, ayak paça, kuzu gerdan, işkembe, mercimek ezogelin gibi çorba çeşitlerini insanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor. Sabahları paça ve sakatat çorbaları çok fazla tercih ediliyor." dedi. (İHA)

