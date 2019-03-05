"Değişmesi gereken biri varsa o da CHP zihniyetidir"

"Bakıyorsunuz, CHP'li belediyelerde personelin maaşı ödenmemeye devam, çöp dağları devam, yolsuzluk devam. Bunların kafası değişmiyor. Geçen CHP'li bir milletvekili kalkmış 28 Şubat'ı savunuyor. Bunların gazeteleri var 'Sözcü' diye, kalkmış Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan'ı mukayese edip, diyor ki 'aynı işleri yapıyorlar.' Yani şunu ima ediyor; 'Adnan Menderes'in başına gelenler sizin de başınıza gelebilir.' Yahu biz 15 Temmuz cehenneminden çıkmışız, siz kimsiniz? Siz '27 Mayıs ihtilalcisi, darbeci kafanızı' değiştirin. 28 Şubat'çı kafanızı değiştirin. Siz 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' dediniz, bu milletin yanında durmadınız. Değişmesi gereken biri varsa o da CHP'dir, CHP zihniyetidir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siz 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' dediniz, bu milletin yanında durmadınız. Değişmesi gereken biri varsa o da CHP'dir, CHP zihniyetidir." dedi.

- "Bizim çözemeyeceğimiz sorun yok"

Ünal, Türkiye'de 1960'tan 2002'ye kadar 36 hükümet değiştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eskiden hükümetler değişir dertler, sorunlar değişmezdi, sorunlar çözülmezdi. Millet de 'böyle gelmiş böyle gider' diye konuşurdu. Ama 2001'de Recep Tayyip Erdoğan çıkıp, AK Parti'nin kuruluş gününde, 'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2002'den itibaren sorunları çözmeye başladık. Bugün Türkiye'de 2002'deki sorunlardan bir tanesi kalmadı, 2003'te, 2004'de 2005'deki sorunlar kalmadı. Elhamdülillah sağlıkta, eğitimde, ulaşımda bütün sorunları çözdük. Bugüne kadar Türkiye'nin sorunlarını çözdük. Yahu 'şöyle olmuş böyle olmuş' diyorlar. 17 yıldan bu yana bu kadar sorunu çözen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Türkiye'de bundan sonra çözemeyeceği sorun yok. Yeter ki biz birlik olalım, beraber olalım. Kardeşliğimizi ve muhabbetimizi koruyalım. Bizim çözemeyeceğimiz sorun yok."

Ünal, programın ardından Andırın Belediyesinin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

