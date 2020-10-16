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  4. Değiştirmek istediği batarya bomba gibi patladı! Korkutan anlar

Değiştirmek istediği batarya bomba gibi patladı! Korkutan anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Van'da bir kişi cep telefonu bataryasının şiştiğini fark ederek tamirciye getirdi. Telefonu tamir etmek isteyen iş yeri sahibi, bataryanın patlamasıyla büyük panik yaşadı. Patlamanın etkisiyle alevlerin yükseldiği dükkanda yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Van'da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci, tamir için telefonun arkasını açtığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. Telefon tamirci canını zor kurtarırken, bataryadan yükselen alevler ise gömleğinin bir kısmını yaktı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'PATLADIĞINDA BOMBA ETKİSİ OLUŞTURUYOR'

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cep telefonu tamir teknisyeni Orhan Aköz, bataryası şişen telefonun arka kapağını açtığı anda alev aldığını belirtti. Patlama ihtimalini bildiği ve titiz çalışmasına rağmen bataryanın patladığını ifade eden Aköz, “Patlayan batarya bize bir zarar vermedi. Ancak evde, iş yerinde bu şekilde şişen bataryalı telefon kullananlar daha büyük tehlikelere maruz kalabiliyor. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Elektronik cihazlarda şişen batarya olursa bir an önce yetkili servislere başvursunlar. Çünkü bu bataryalar patladığında bomba etkisi oluşturuyor. Böyle bir duruma düşmemek için cep telefonu, tablet ve bilgisayar bakımlarının zamanında yapılmasını istiyoruz” dedi.

İHA

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