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Değnekçiler polise denk gelince yakayı ele verdi! Pazarlık yaptılar

05.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de vatandaş sandığı polis memurları ile otopark ücreti pazarlığı yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı.

Değnekçiler polise denk gelince yakayı ele verdi! Pazarlık yaptılar

Ataşehir’de Tevfik Fikret Caddesi üzerinde park eden araçların yanına gelerek otopark gerekçesiyle ücret isteyen değnekçileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Sivil trafik ekiplerince yapılan çalışmada, değnekçi şahıslardan biri aracını park eden kişinin polis memuru olduğunu anlamayarak ücret pazarlığına girişti. Değnekçilik yapan Ahmet İ. ve Yunus Emre G. isimli şahıslar yakalandı.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Şahıslar, 2918 Sayılı K.T.K’nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Değnekçi şahsın vatandaş sandığı polisle pazarlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Ataşehir
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