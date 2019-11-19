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“Değnekçiler vale mesleğine zarar veriyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş geçtiğimiz gün Beşiktaş’ta yaralama olayı sonrası atılan “Vale Terörü” manşetlerine tepki gösterdi.Vale ve değnekçi ayrımı yapılmalıValelerin değnekçilerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Bakırtaş “Vale, büyükşehirlerde artık zorunluluk haline gelmiş bir meslektir.

“Değnekçiler vale mesleğine zarar veriyor”

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş geçtiğimiz gün Beşiktaş’ta yaralama olayı sonrası atılan “Vale Terörü” manşetlerine tepki gösterdi.
Vale ve değnekçi ayrımı yapılmalı
Valelerin değnekçilerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Bakırtaş “Vale, büyükşehirlerde artık zorunluluk haline gelmiş bir meslektir. Bu mesleği icra edenler kurumsal firmalara bağlı olarak SGK primleri ödenen, öfke kontrolü, etkili iletişim ve sürüş becerileri eğitimini almış; firmaların otopark alanlarını belirlediği ve zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında çalışan insanlardır. Bu insanların adının terörle bir anılması çok büyük haksızlık ve ayıptır. Değnekçi dediğimiz ve bizlerin de şikayetçi olduğu tipler ise mekanların önüne birer kulübe koyarak insanların evlerinin ve iş yerlerinin önüne arabaları park eden, otopark alanları bulunmayan, hiçbir eğitimden geçmemiş ve gayrı resmi çalışan insanlardır” ifadelerini kullanarak medyanın değnekçilerin karıştığı olayları verirken “Vale Terörü” manşetini kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.
Vatandaşların yüz binlerce lira değerindeki araçlarını teslim ederken karşısındaki insandan mutlaka bir güven alması gerektiğini de ifade eden Bakırtaş “Vatandaşımız aracını teslim ederken aklına birçok soru geliyor. Aracımı çarpar mı, çalar mı, içinden bir şey alır mı, bozar mı? Sarı çizmeli Mehmet Ağa’ya araba teslim etmeyi kimse istemez. Oysa vale noktalarında yaka kartı olan, Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan, eğitimli ve hepsinden önemlisi mali sorumluluk sigortası kapsamında çalışanlara vatandaşlarımız güvenebilir. Bugün İstanbul gibi bir metropolde valeler olmasa trafik arapsaçına döner. Düşünün bir hastaneye gidiyorsunuz kapıda sizi vale karşılayıp aracınızı park ediyor. Vale olmasa belki de saatlerce park yeri arayacaksınız. Ara sokaklar içinden çıkılmaz hale gelecek. Valeler hayatı kolaylaştıran insanlardır. Lütfen onları sokakları işgal eden değnekçi çeteleri ile karıştırmayalım” dedi.
Kadın valeler yetiştirdik
Bakırtaş son olarak da kadın istihdamı için yetiştirilen kadın valeler hakkında, “TOBFED’e bağlı pek çok vale firmasında kadın valelerimiz var. Otomotiv bakım sektöründe kadın istihdamı atağını iki sene önce başlattık. Oto kuaför, cam filmi, servis ustaları gibi alanların yanı sıra vale alanında da yüzlerce kadın valemizi eğiterek firmalarımızda istihdam ettik. Bu sayıyı önümüzdeki üç yıl içinde 2000’e çıkarmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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