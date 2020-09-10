Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim?

Yıllar önce katıldığı bir yarışma programında ilk kez tanınan ve şimdi Dalga Dalga şarkısıyla büyük bir popülerlik yakalayan Deha Bilimlier televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Deha Bilimlier, YouTube’da şarkısıyla izlenme rekorları kırıyor. Peki, Dalga Dalga şarkısıyla bir kez daha büyük bir şöhrete kavuşan Deha Bilimlier kaç yaşında? Deha Bilimlier evli mi? İşte tüm detaylar...

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelen Deha Bilimlier yaş olarak şu an 37 yaşında. Deha Bilimlier nereli olduğu merak edilen ünlüler arasında. İzmir’de doğan şarkıcı, eğitim hayatından sonra müziğe yöneldi. İlk olarak 2004 senesinde katıldığı Akademi Türkiye isimli müzik yarışma programında Türkiye çapında tanınmaya başladı. 2008 senesinde 5555 isimli bir single çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Deha Bilimlier 2013 senesinde ise ilk albümü olarak geçen Mutasyon albümünü piyasaya çıkardı. Çok sayıda dinleyici tarafından beğeni gören bu albüm ile Deha Bilimlier, şöhretini pekiştirdi. Ardından 2016 senesinde çıkardığı Kalben isimli albümle çok daha tanınır hale geldi.