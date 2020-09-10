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Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Yıllar önce bir yarışma programına katılmasıyla tanınan Deha Bilimlier, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. Bu program ile beraber sosyal medyada konuşulmaya başlanan Deha Bilimlier ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim? İşte detaylar...

Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim?

Yıllar önce katıldığı bir yarışma programında ilk kez tanınan ve şimdi Dalga Dalga şarkısıyla büyük bir popülerlik yakalayan Deha Bilimlier televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Deha Bilimlier, YouTube’da şarkısıyla izlenme rekorları kırıyor. Peki, Dalga Dalga şarkısıyla bir kez daha büyük bir şöhrete kavuşan Deha Bilimlier kaç yaşında? Deha Bilimlier evli mi? İşte tüm detaylar...

deha bilimlier

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelen Deha Bilimlier yaş olarak şu an 37 yaşında. Deha Bilimlier nereli olduğu merak edilen ünlüler arasında. İzmir’de doğan şarkıcı, eğitim hayatından sonra müziğe yöneldi. İlk olarak 2004 senesinde katıldığı Akademi Türkiye isimli müzik yarışma programında Türkiye çapında tanınmaya başladı. 2008 senesinde 5555 isimli bir single çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Deha Bilimlier 2013 senesinde ise ilk albümü olarak geçen Mutasyon albümünü piyasaya çıkardı. Çok sayıda dinleyici tarafından beğeni gören bu albüm ile Deha Bilimlier, şöhretini pekiştirdi. Ardından 2016 senesinde çıkardığı Kalben isimli albümle çok daha tanınır hale geldi.

Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim?

Puhu TV’de yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı Fi dizisinde de yer aldı. Deha Bilimlier Fi dizisinde klip çeken bir şarkıcıyı canlandırdı ve Serenay Sarıkaya’nın rahat verdiği Duru karakteri bu klipte dans etti. Özellikle son dönemde ise Deha Bilimliler Dalga Dalga adlı şarkıya çektiği klip ile gündeme geldi. Klipte kendisine ünlü fenomen Murat Övüç de eşlik etti. Deha Bilimlier şarkıları arasında; Dalga Dalga, Yakarım Geceleri, Hançer, Tanrım, Kalben, Papatya, Uğurlar Olsun ve Şiire Gazele bulunuyor. Deha Bilimlier eşi avukat Aslı Bilimlier’dir. Aynı zamanda Deha Bilimlier çocukları da merak ediliyor. Çiftin bir erkek ve iki kız olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

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