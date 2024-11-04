Deha dizisinden Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'ya bomba gönderme! 'Nasıl güzel oynuyorlar çünkü...'

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha, etkileyici senaryosuyla yeni sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu. Senaryosu ve karakterleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Deha, zaman zaman yaptığı göndermelerle de gündem oluyor.

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Devran karakteri daha ilk bölümde dünyaca ünlü futbolcu Arda Güler'in sevincine gönderme yapmıştı. Daha sonra da Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in efsaneleşen pozunu vermişti.

DİLAN POLAT'A GÖNDERME YAPTI!

Her yeni bölümüyle sosyal medyada da fırtınalar estiren Deha'nın son bölümünde ise 'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya gönderme yapıldı.

Gündem olan sahnede İskender, oğlu Ferman'la eğlenmeye gittikleri mekanda iki kardeşi göstererek "Şunlar var ya yeni çıktılar. 2 yılda dağları deldiler. Para aklıyorlar naylon şirketlerle... Cümle alem biliyor. Vergi kaçırmaktan içeri de girdiler ama şimdi bak nasıl güzel oynuyorlar çünkü yanlarına kalıyor." dedi.

TAHLİYE PARTİSİ VERİP DUDAKLARINDAN ÖPMÜŞTÜ!

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tahliye edilen Dilan Polat ve kardeşi SIla Doğu, geçtiğimiz haftalarda tahliye partisi vermişti. Tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşünce, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Polat, "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" demişti.