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Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Samsun'da iddiaya göre ablasına ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra sinirlenen genç, ablası ile ablasının erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Tutuklanan genç, adliye çıkışında gazetecilere, "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi.

Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. (19) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan genç, adliye çıkışında gazetecilere, "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" dedi.

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16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.

Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.

"KAFAMIZ DİK ALNIMIZ AK, YATARIZ BU CEZAYI"

Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi. Caner Ş.'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
başlıkta uygunsuz görüntüleri izleyince yazıo metinde bilinmeyen bir nedenle nasıl haber yapıyorsunuz anlamadım
Aferin sana benim iki gözümsün. ilerde öldürmek zorunda kalmaktan kurtuldun.
''Pes Dedirten Sözler'' denmiş ana sayfadaki linkte ama nesi pes dedirten!? kötü birşey yapmamış ki.Empati yapın bakalım ne çıkıyor sonucunda.Olabilecek en iyi tepkiyi vermiş bence...
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