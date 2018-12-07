Dehşet anlar! Üzerine koşup bir anda saldırmaya başladı!

60'lı yaşlarında olduğu belirlenen adam, ummadığı saldırının karşısında tepki dahi veremedi. Bir aracın tekerine sıkışan adam 10 dakika boyunca sürüklendi.

Yolda yürürken bir anda böyle saldırdı

Los Angeles'ta güvenlik kameralarına yansıyan saldırı korku dolu anlar yaşattı.İşe gitmek için kaldırımda yürüyen ve 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen adam, bir anda ummadığı bir saldırı ile karşılaştı.

Sarı kapüşonlu zanlı, yolda yürüyen adamı inceledikten sonra aniden trafiğin olduğu yola attı. Neye uğradığını anlamayan adam tam o sırada önünden geçen bir kamyona çarptı ve 10 dakika boyunca aracın sol ön lastiğine sıkışıp kaldı.

Bir süre sıkışan adama bakan zanlı ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu ve birçok kemiğinde kırıklar olduğu belirtildi.