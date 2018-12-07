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Dehşet anlar! Üzerine koşup bir anda saldırmaya başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

ABD'deki Los Angeles kentinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kaldırımda sakince yürüyen adamın üzerine doğru gelmeye başlayan kişi, gözüne kestirdiği kurbanına dehşet dolu anlar yaşattı. Bir süre inceledikten sonra trafiğin ortasına attı.

60'lı yaşlarında olduğu belirlenen adam, ummadığı saldırının karşısında tepki dahi veremedi. Bir aracın tekerine sıkışan adam 10 dakika boyunca sürüklendi.

Yolda yürürken bir anda böyle saldırdı

Los Angeles'ta güvenlik kameralarına yansıyan saldırı korku dolu anlar yaşattı.İşe gitmek için kaldırımda yürüyen ve 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen adam, bir anda ummadığı bir saldırı ile karşılaştı.
Sarı kapüşonlu zanlı, yolda yürüyen adamı inceledikten sonra aniden trafiğin olduğu yola attı. Neye uğradığını anlamayan adam tam o sırada önünden geçen bir kamyona çarptı ve 10 dakika boyunca aracın sol ön lastiğine sıkışıp kaldı.
Bir süre sıkışan adama bakan zanlı ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu ve birçok kemiğinde kırıklar olduğu belirtildi.
Evsiz olduğu belirtilen adamı bulmak için de çalışma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Los Angeles saldırı

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