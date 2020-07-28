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  4. Dehşet anları! Çivili kalasla defalarca vurdu

Dehşet anları! Çivili kalasla defalarca vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Trabzon'da 23 yaşındaki Özbekistan uyruklu O.Y. sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibi 20 yaşındaki Yazkan Yuluğ'a elindeki çivili kalasla saldırdı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

Olay, dün gece, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y., iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi. Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi. Ancak O.Y., Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

'GÖRÜNTÜLERE BAKAMIYORUM'

Baba Hakkı Yuluğ, "Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum. Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış. Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz" dedi.

Kaynak: DHA

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