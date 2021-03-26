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Dehşet anları: Dev piton yüzüne saldırdı!

26.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yayılan bu görüntüler 700 binden fazla kez izlendi, dehşet anlarını izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Dev pitonun hayvanat bahçesi sahibinin yüzüne saldırdığı anlar tam anlamıyla izleyenleri şoka uğrattı.

Dehşet anları: Dev piton yüzüne saldırdı!

Kaliforniya'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.

DEHŞETE KAPILDILAR

Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.

Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.

ÖLÜMCÜL BİR GÜÇLE SALDIRIYORLAR

Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.

Jay videoyu Instagram'a yükledi ve "rahat davranmak için dev yılana fazla yakın" olduğunu söyledi. Jay daha sonra ne olduğunu açıklayan bir güncelleme de paylaştı.

"Bu yılanın huysuz olduğunu söylediğimde ciddiydim, gerçekten çok huysuz" dedi ve ekledi: "Elinden çok zor kurtuldum. Çünkü sahip olduğu birkaç iyi yumurtayı kurtarmaya çalıştığımı bilmiyor."

"RİSK ALMAYA HAZIRIM"

Jay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onları oradan almasam iyi yumurtalar bile çürürdü. Bu yüzden bebekleri kurtarmak için risk almaya hazırım."

Jay'in paylaştığı çılgın görüntüler, 700 binden fazla kez izlendi. Binlerce yorum alan video ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, "Yüreğimiz ağzımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Jay ile şakalaşarak "Atıştırmalık gibi görünüyordun" diye yazdı. Bir başka takipçisi ise ünlü boksöre atıfta bulunarak "Floyd Mayweather'dan daha iyi kaçıyorsun" ifadesini kullandı.

"KALP KRİZİ GEÇİRİRDİM"

Bir diğeri ise "Ben senin yerinde olsam çoktan kalp krizi geçirmiştim" diyerek ne kadar korktuğunu anlatmaya çalıştı.

Sürüngen Hayvanat Bahçesi, 10 Temmuz 2009'da kurulduğundan bu yana, dünyanın dört bir yanından sürüngenlere, amfibilere ve örümceklere ev sahipliği yapan bir eğitim tesisi olarak hizmet veriyor.

Buradaki hayvanların her birinin kendi hikayesi var; bazıları kurtarıldı, çoğu hayvanat bahçesinde doğdu ve diğerleri özel koleksiyonların parçasıydı.

Sürüngen Hayvanat Bahçesi'ne gelen konuklar, etkileşimli ekranlar ve sunumlarla bu nadir hayvanlar hakkında ilk elden bilgi edileniliyor.

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