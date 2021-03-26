Dehşet anları: Dev piton yüzüne saldırdı!

Kaliforniya'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.

DEHŞETE KAPILDILAR

Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.

Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.

ÖLÜMCÜL BİR GÜÇLE SALDIRIYORLAR

Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.

Jay videoyu Instagram'a yükledi ve "rahat davranmak için dev yılana fazla yakın" olduğunu söyledi. Jay daha sonra ne olduğunu açıklayan bir güncelleme de paylaştı.