Dehşet anları! Eşine mesaj atan kişiyi bıçakladı, evinde suç aletiyle yakalandı

Dehşete düşüren olay Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.(32) M.B’nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T’nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi. Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T’ye buluşmak için mesaj attı.

YANINDA BIÇAKLA GELDİ

Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu. S.T., ve M.B., olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.