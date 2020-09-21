Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırması bulunan Okan Taşdöven, bir mağazada eşi Ayşegül Taşdöven’in boğazını keserek yaraladı. Mağazada kendisine engel olmak isteyenlere biber gazı sıkan ve eşini eşarpla boğmaya çalışan Okan Taşdöven, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

KIZININ 'BIRAK' ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN EŞİNE SALDIRDI

Yaşanan olayla ilgili olarak yeni ortaya çıkan görüntülerde, tanınmamak için gözlük ve şapka takan Okan Taşdöven, 16 yaşındaki kızının ‘bırak’ çığlıklarına rağmen eşine bıçakla saldırdı. Okan Taşdöven’in eşarp ile boğazını sıkmaya çalıştığı sırada vatandaşlardan ‘Polis çağırın’ diye yardım isteyen Ayşe Taşdöven’i, kızı canını ortaya koyarak kurtarmaya çalıştı.

Yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Ayşe Taşdöven’in "Abi ne olur yardım edin" çağrısına koşan vatandaşlar, Okan Taşdöven’i engellemeye çalıştı. Elinden bıçağı düşüren Okan Taşdöven, vatandaşlar tarafından yere yatırılarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.