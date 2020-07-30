HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşet anları! Genç kadın taksiden inip göle atladı

Dehşet anları! Genç kadın taksiden inip göle atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 07:21 | Son Güncelleme

Adana’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atladı. İtfaiye ekipleri genç kadını boğulmaktan kurtardı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Cansu K., yolda çevirdiği bir taksiye bindi. Dana sonra taksi şoförüne Çatalan Köprüsüne gitmesini söyledi.

Taksici köprüye geldiği sırada, genç kadın şoföre aracı durdurttu. Ardından genç kadın köprüden göle atladı. Taksici durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadına can simidi atarak boğulması engelledi. Ardından genç kadın can simidi yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çekildi.

Genç kadın tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdiNiğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kupa Trabzonspor'un!

Kupa Trabzonspor'un!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Diğer Haberler
Niğde'de dehşet evi! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaraladı

Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi

Adana'da korkutan patlama! Ekipler teyakkuza geçti

Adana'da korkutan patlama! Ekipler teyakkuza geçti

Edirne'de barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

Edirne'de barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Ailesinin evinde gizlenen PKK'lı terörist yakalandı

Ailesinin evinde gizlenen PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan deniz yetki alanı açıklaması

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.