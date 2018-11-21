Dehşet anları halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı

Otobüsün ön kamerasının kaydettiği görüntülerde, Sedef-Fuat Şen çiftinin tartıştığı görülürken, durağa yaklaşan otobüsün ön kapısını gösteren diğer kamerada ise Sedef Şen'in, "Yardım eder misiniz, belinde silah var, yardım edin. İmdat" diye bağırdığı belirlendi. Bu sırada Sedef Şen'in, eşi Fuat Şen tarafından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Hemen ardından ise Fuat Şen'in tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar ettiği görülüyor. Olay sırasında halk otobüsü sürücününün şaşkınlığı ve büyük şok yaşayan yolcuların sesleri de kayıtlarda duyuluyor.