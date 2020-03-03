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Dehşet anları! İlk önce kadını bıçakladı sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşı M.E.'yi dövüp, olay yerinden kaçtı. Polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet anları! İlk önce kadını bıçakladı sonra...

Olay, pazar günü, kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önce Bölge Sokak'ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırıda bulundu. Şüpheli, B.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.'yi döverek, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saldırıya uğrayan B.A. ile M.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.

POLİS SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

B.A.'nın saldırıya uğradığı an, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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Elazığ bıçaklama

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