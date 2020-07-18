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  4. Dehşet anları! İmdadına çevredekiler yetişti

Dehşet anları! İmdadına çevredekiler yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Siirt'te cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün kent Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen bu kişiler, içlerinden birinin elinde taşıdığı ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı. Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti. Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'SALDIRGANLARI TANIMIYORUM'

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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