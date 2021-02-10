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Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

10.02.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

Ümraniye'de iki grup arasında beyzbol sopasıyla başlayan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişi 2 araçla, aralarında husumet bulanan 3 kişinin yanına yaklaştı. Araçtan inen şahıslar henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişiyi beyzbol sopasıyla darp etmeye başladı. Darp edilen şahıslardan biri ise bıçakla karşı taraftan bir kişiyi yaraladı.

SİLAHLA 2 KİŞİYİ YARALADILAR

Şüpheliler, sopayla darp ettikleri şahısların kaçmaya çalışması üzerine yanlarında getirdikleri silahla 2 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay sonrası şüpheliler geldikleri araçlardan birini olay yerinde bırakarak, diğer araçla hızla uzaklaştı.

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Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı Mustafa Karmış isimli vatandaş, "3 tane adam 2 tane adama burada sıktı. Kovanlardan biri de bizim iş yerimizin camına geldi. Olay sonrası adamlar kaçtılar. Söylenene göre öncesinde aralarında husumet varmış. Daha sonra diğer adamlar arkadaşlarını toplayıp bunlara sıkıyorlar. Diğer taraftan da bir kişi bıçakla yaralanmış" diye konuştu. (İHA)

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