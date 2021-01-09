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Dehşet anları kamerada! 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diye bağırıp dinlenme tesisine daldı

09.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Çayırova'da TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu’nda dün sabah saatlerinde kullandığı ciple Ankara yönüne giden Naci Ak ile yanındaki eşi Semra Ak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağıran Ak, kullandığı ciple hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine daldı. Cip, park halindeki araçlar ile yayalara çarparak durdu.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Ortalık savaş alanına dönerken, cipten inen Naci Ak, bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

‘BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ’

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Naci Ak’ın eşi Semra Ak’ın ifadesine başvurdu. Semra ak ifadesinde, eşinin "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırıp aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.

Kendisine zarar veren Naci Ak’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

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