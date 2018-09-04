Dehşet anları kamerada.. Duvardan aşağı attılar

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği Türk Dünyası Festivali'nde sahne alan Yıldız Tilbe'yi tırmandıkları duvarlardan izlemek isteyen bir grup genç ile görevliler arasında tartışma çıktı. İzleyicinin bulunmasına izin verilmeyen alanda kalmak isteyen ve alkollü oldukları iddia edilen gençleri görevliler, inmeleri yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan ve kalmakta ısrar veren gençler ile görevliler arasında arbede çıktı. Görevlilerden bazılarının, gruptan bir kaç kişiyi duvardan aşağı attıkları anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
_Çatıda bulunan vatandaşların güvenlik görevlileriyle tartışması
_Güvenlik görevlilerini dövme anları
_Olay yerine diğer güvenlik ve zabıtaların gelerek bu gruba saldırmaları çatıdan atmaları
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