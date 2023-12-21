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  4. Dehşet anları kamerada! Engelli çocuğunun yanında eşini böyle darp etti

Dehşet anları kamerada! Engelli çocuğunun yanında eşini böyle darp etti

21.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde seyir halinde olan araç içerisindeki O.M., tartıştığı eşi N.M.'yi arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında darp etti. N.M.'nin çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. N.M.'nin kardeşi ise kadının adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti. İşte detaylar...

Dehşet anları kamerada! Engelli çocuğunun yanında eşini böyle darp etti

Dehşete düşüren olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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ENGELLİ ÇOCUĞUNUN YANINDA DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.‘ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI, KARDEŞİ KORKTUĞUNU İDDİA ETTİ

Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı.

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Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

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İHA

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Tem otoyolu darp
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