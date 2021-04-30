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  4. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi! Yürüyen merdivenin bandına takıldı, aşağıya düştü

Dehşet anları saniye saniye kaydedildi! Yürüyen merdivenin bandına takıldı, aşağıya düştü

30.04.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da alışveriş merkezinin üst katında bulunan bir genç, yürüyen merdivenin girişinde aşağıyı izlerken banda takılarak aşağıya düştü. Talihsiz gencin bir bacağı kırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Tver şehrinde alışveriş merkezinin üst katındaki bir genç, trabzanla yürüyen merdivenin kesiştiği noktadan aşağıdaki marketi izlemeye başladı.

Yukarıdan insanların alışverişini izleyen genç, yürüyen merdivenin bandına yaslandı. Bir anda kendini bandın üzerinde bulan talihsiz gencin montunun bağcığı da trabzana takıldı. Banda tutunmaya çalışan genç, daha fazla dayanamayarak aşağıya düştü.

BACAĞI KIRILDI

Yaşanan olayın görüntüleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayınlanırken, aşağıya düşen gencin hastaneye kaldırıldığı ve bir bacağının kırıldığı duyuruldu. Talihsiz gencin tedavisinin ardından taburcu edileceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)

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