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Dehşet anları! Sokak ortasında kadın darp edildi

10.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Dehşet anları! Sokak ortasında kadın darp edildi

Aydın Didim'de sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay; Yeni Mahalle 842 sokak üzerinde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin duvar üzerindeki kadını darp ettiği görüldü.

VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü. Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de görüldü.

Yaşanan olayla ilgili 155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

Kaynak: İHA

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