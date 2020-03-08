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  4. Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Sultan Güner'in (57) 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin (36), 2 yıl önce Manisa’da tedavi gördüğü hastanede dış fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştığı Burcu Ş. (34), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yanındaki bir başka hastanın çabasıyla kurtulduğunu belirten Burcu Ş., N.K.'nin kontrol altında tutulmasını, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu. Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı. Soruşturmada N.K.'nın, kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü de ortaya çıktı.
N.K.'nin ayrıca 2018 yılında ismi öğrenilemeyen bir kadına saldırdığı için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü, burada yatarken, Burcu Ş. adlı hastanın da diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştığı belirlendi.

BİR ANDA ÜSTÜNE ÇULLANIP, GÖZLERİNİ OYMAK İSTEMİŞ

Yaşadığı olayı telefonda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan İzmirli Burcu Ş., "Sinir krizi geçirdiğim için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüm. Buradan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. Bana yapılan ilaç etkisiyle sevk edildiğimi dahi hatırlamıyorum. Olay günü duş aldıktan sonra yataklarımıza geçtik. N.K. kapalı bölümde yatıyordu, ben açık kısımda yatıyordum. Ben ilaçların etkisiyle derin uyurken, üzerime gelip, gözlerimi oymaya kalkıştı. Yanımdaki bir başka hasta durdurup, görevlilere yardım çağrısında bulunmuş. Görevliler kurtarmış. Gözlerimden kan geldi, derin yaralar oluştu. Saldırı anından sonra 'bana görüyor musun?' diye sordular. Görüyorum dedikten sonra devlet hastanesine götürüldüm" dedi.

Hastanedeki görevlilerin olayı kapatmaya çalıştığını öne süren Burcu Ş., "Benim çabamla, ısrarımla aileme durum anlatıldı. Görevliler, aileme olayı bildirirken ufak bir çizik olduğunu söylemiş. Olayı kapatmaya çalıştılar. Sonra ben ameliyata alındım. 'Plastik cerrah yok' denildi. Gözlerimin üstüne dikiş atıldı. Sonra tekrar Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirilmişim. O anları hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda annem ve kardeşim yanımdaydı" diye konuştu.

Hastanede açık ile kapalı alan arasında bir kapı yer aldığını, buranın kilitli olduğunu, görevlilerin ise başında durduğunu belirten Burcu Ş., "Beni hastaneden çıkartmak istemediler. Ailemin itirazlarıyla buradan çıktık. Tedavim için İzmir Ege Üniversitesi'ne gittik. Sonrasında şikayetçi olduk. Konu mahkemeye taşındı" dedi.

Yetkililere seslenen Burcu Ş., "Gereken yapılsın. Bu kişinin çevreye zarar vermemesi için önlem alınsın. Çevreden uzak tutalım bu kişiyi. Kontrol altında tutulmalı. Kimseye zarar vermemesi için önlem alınsın" dedi.

'BÖYLE BİR KİŞİNİN ORTAMDA GEZİNMESİ ÇOK YANLIŞ'

Burcu Ş.'nin Bağkur emeklisi 2 çocuk annesi Birgül İ. ise "Mutfaktan bıçak alıp saplayabilirdi kızıma. Bu olayda görevlilerin ihmali var. Oradaki çalışanların hepsinden şikayetçiyim. Böyle bir kişinin ortamda gezinmesi çok yanlış. Bu kişinin kapalı bir hücrede tutulması, bir başkasına zarar vermemesi için gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyorum" diye konuştu.
Burcu Ş.'nin avukatı Muzaffer Esenkaya da, "Olayla ilgili kamu davası açıldı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Ben de görevlendirmeyle dosyaya atandım. Yargılama sonucu sanık N.K.'nın ceza ehliyeti olmadığını dair karar çıktı. Kararı istinaf yonula götürdük. İstinaftan karar bozuldu. Hala dava sürerken, Adana'daki diğer olay oldu" diye konuştu.

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