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Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, halen kayıp... O gün Buse ile birlikte seyahat eden acılı annesi olayın bilinmeyenlerini ilk kez gözyaşları içinde anlattı.

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü büyük zarara yol açan hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesi olay günü yaşananları ilk kez anlattı.

Acılı anne kızlarının daha iyi aranabilmesi için dere yatağındaki suyun boşalmasının sağlanması, bunun için de birkaç setin kısmen yıkılması konusunda Devlet Su İşleri yetkililerinin izin vermesini istiyor. Buse'nin anne-babasının anlatımları felaketin boyutlarını da gözler önüne serdi.

"BUSE'NİN ARKADAŞI DALGALARIN VİDEOSUNU GÖNDERDİ EVDEN ÇIKTIK"

Hortum sırasında kızını kaybeden, kendisi ağır yaralanan Ayla Acar, o felaket gününü ve dehşet dakikalarını gözyaşları içinde anlattı.

BUSE

Acar, "Eşim sabahları evden hep erken çıkardı. İlk defa o gün 11.30 sıralarında çıktı. İlk kez oturup kızımızla birlikte kahvaltı yaptık. O gittikten sonra kahvaltı masasından kalkmadan 14.00 sıralarına kadar Buse ile sohbet ettik. Hava kapalı. Aklımda dışarı çıkmak yok. Buse'nin arkadaşlarından biri denizdeki dalgaların videosunu göndermiş, 'Anne bak deniz bu haldeymiş' dedi. Kıbrıs'taki okuluna tekrar başlamadan önce kızımla birlikte geçireceğimiz bir ay boyunca ona her yeri gezdirmek, göstermek istediğim için o anda 'Kalk, babanı da alalım gidelim, denizi mi göreceksin dereyi mi göreceksin sonra alışveriş yapar evimize geliriz' dedim" diye konuştu.

Bir anda toparlanıp koştura koştura evden çıktıklarını söyleyen Ayla Acar "Ama benim ilk düşüncem, kızıma daha fazla yer göstermek, derenin akmasını göstermekti. Karşıda kamyonlar vardı, bir süre önceki sel olayını anlatmaya başladım. Ağır ağır dere kenarına geldik. Dere kenarında çok durmadım. Buse 'Anne bu su çok' dedi. Önceden de çoktu dedim, o fotoğraf video çekti. Tekrar yola çıktık, ağır ağır sanayiye doğru geldim. Yağmur yoktu. Ağır ağır, dakika dakika, saniye saniye olayın içine girdik" dedi.

"BİR DAL VURDU HER ŞEY KARARDI"

"Herkes 'sen o hortumu görmedin mi içine daldın' diye soruyor" diyen Ayla Acar "Ben görmedim, biz geçtiğimiz sırada sanayinin üst tarafındaki direkler yıkık değildi. Ben onu daha sonra askerler götürdüğünde yıkıldığını gördüm. Ben sanayinin giriş kapısına vardım tam içeriye gireceğim zaman büyük bir dal parçası arabamın önüne çarptı. Sadece onu hatırlıyorum, bir de dereden çıktım birileri konuşuyor başımda soru soruyor onu hatırlıyorum başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hortumun nereden geldiğini ben sürekli düşünüyorum, beni kapıdan attı diye düşünüyorum. Ama hortum arabayı alıp, o demirlerden de geriye çekmiş arabanın camları orada bulunmuş. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana soru soruyorlar ama beynimin içinde uğultu geliyor. Sadece uğultu, konuşmaları falan duymuyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

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"KIZIM 'ANNE' DEDİ, SONRASI YOK"

"Kızının aracın ön koltuğunda yanında olduğunu ve dal vurduğu anda "anne" diye seslendiğini söyleyen Ayla Acar "Korkmasın diye 'tamam kızım giriyoruz' dedim. Ama ondan sonrasını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

"KIZIMIN ARANMASI İÇİN DERENİN BOŞALTILMASI GEREK"

İlk günden beri arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden anne Ayla Acar, "Çok sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun kendi çocuklarını arar gibi aradılar" diye konuştu. Devam eden arama çalışmalarının daha ayrıntılı yapılabilmesi için dere yatağındaki setlerde biriken suların bir an önce boşaltılması için birkaç setin kenarından kırılması için DSİ'nin izin vermesini isteyen acılı anne "O derenin suyunun boşaltılıp kızımın orada aranmasını istiyorum. Derede olduğunu umut ediyorum. Belki arandığı zamanda bulunmayabilir. Ama umut ediyorum. Derede olduğunu umut ediyorum. Sadece bir umut benimki de, su bir tarafa boşaltılsa orada aransa. Belki ümitlerim orada da kırılacak belki ama ne olur? Zaten birçoğu selden zarar görmüş setlerden 3-4 tanesinin ucu benim çocuğum için kırılsa ne olur?" ifadelerini kaydetti.

Ayla Acar, Kemer Belediye Meclisi'nin son dönem toplantısında Kuzdere'deki Sanayi Caddesi'nin isminin Kader Buse Acar Caddesi olarak değiştirilme kararı için de teşekkür etti.

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ACILI BABADAN DSİ'YE SİTEM: "BETON MU CAN MI?"

Öte yandan baba Ahmet Acar da kızının dere yatağında aranması gerektiğini belirterek "Benim kızımın derede olduğuna eminim, denizde olacağını sanmıyorum. Denizde olsaydı şimdiye kadar çıkardı. Arabanın dereye düştüğü yerde telefon şarj cihazı çıkıyor, çantası çıkıyor, küpesi de burada çıkıyor. İlgili bütün kurumlar çok çalıştı çaba gösterdi ama 40'ıncı günden sonra kızım hala yok. Ama istediğim bir şey var. Halen daha aşamıyoruz bunu, zaten bu dereye yapılan bentlerin çoğu kırık, çoğu hasar görmüş. Birkaç tanesinin ucu kırılıp su boşaltılabilir. Bize bu konuda gerek başka yerlerde de DSİ yardımcı oldu ama, nedense DSİ bu konuda bir candan daha önemli görüyor bu beton yığınlarını, ben bunu öğrendim" diye konuştu.

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ARAMALAR DERE YATAĞINDA SÜRÜYOR

Buse Acar'ı arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından sürdürülürken Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekibi de setlerdeki boşaltma borularındaki tıkanıklıkları gidermeye çalışıyor. Buse Acar, 24 Ocak'tan bu yana dere yatağında, ormanlık alanda, sahilde, deniz yüzeyi ve deniz altında aranmış, deredeki suyun kısmen azalması ile bazı şüpheli noktalar iş makineleri ile kazılmıştı.

SU

(DHA)

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Antalya buse acar hortum Ayla Acar

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