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Dehşet anlarını anlattı: Köpek çocuğumun kafasını ağzına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Antalya'da, iki köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki B.Ö.'nün annesi Z.Ö.'nün Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Köpekler saldırırken çocuğunun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştığını söyleyen Z.Ö., “Köpekler her buldukları boşluktan çocuğumu ısırıyordu. Birisi çocuğumun kafasını ağzına aldı. Ben köpeğin ağzını açmaya çalıştım. 'Çocuğum ölüyor. Yardım edin' diye bağırdım ama sesimi kimseye duyuramadım" dedi.

Dehşet anlarını anlattı: Köpek çocuğumun kafasını ağzına aldı

Olay, geçen yıl 2 Kasım Cumartesi günü, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., 2 yaşındaki kızı B.Ö. ve 3 yaşındaki oğlu B.Ö. ile birlikte erkek arkadaşı C.B.'nin evine gitti. C.B. sabah kahvaltı alışverişini yapmak için evden çıktı. Z.Ö. ise yanında kızı ve oğlu varken evdeki malzemelerle kahvaltı hazırlamaya başladı. Bu sırada, 2 yaşındaki İ.B.'yi evdeki iki köpekten korktuğunu görünce kucağına aldı. Ancak, Frenk isimli köpek küçük kıza saldırdı.

'ÇOCUĞUMUN ÜZERİNE KAPANDIM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında anne Z.Ö. yaşadıklarını anlattı. Kızı yerde otururken olayın meydana geldiğini belirten Z.Ö., yaşananları şöyle anlattı:

“Kızımın korktuğunu anladım. Yanımızda köpeklerden Frenk vardı. Ben eğilip İ.B.'yi kucağıma aldığımda Frenk kızımı kucağımdan yere çekti. Çocuğu tekrar almak istediğimde Frenk kızıma saldırıp ısırıyordu. Tahminen 3 dakika kadar sonra Paşa isimli köpek de İ.B.'ye saldırmaya başladı. Oğlum B., korkudan zıplayarak bağırıyordu. Fakat ona saldırmadılar. Ben çocuğumun üzerine yere kapandım. Korumaya çalıştım. Vurursam daha da saldırganlaşacaklarını düşündüğümden köpeklere vuramıyordum. Fakat çocuğumun üzerine kapanarak korumaya çalıştım. Köpekler ise her buldukları boşlukta çocuğumu ısırıyordu. Bir ara ikisinden birisi çocuğumun kafasını ağzına aldı. Ben köpeğin ağzını açmaya çalıştım. Bu sırada ısıran köpeğe de vurdum. Bir ara çocuğumun kalçasını da ısırdılar. 'Çocuğum ölüyor. Yardım edin' diye bağırdım ama sesimi kimseye duyuramadım. C. Balkon kapısına vurarak içeri girdi. Köpekleri ayırdı. Sonra onları dışarıya çıkardı. İ.B.'yi alıp tezgahın üzerine koydum. C.B. çocuklarımı gelip kurtardığı için zarar görsün istemedim. İlk ifademizde piknik yerinde sahipsiz köpeklerin saldırdığını söylemiştik. Doğrusu şu an anlattığım olaydır. Çocuğumun yaralanması sebebiyle kimseden şikayetçi değilim."

EVSAHİBİ: Z.Ö.'YÜ UYARMIŞTIM

Ev sahibi C.B. de jandarmadaki ifadesinde, Z.Ö.'yü çocukların düşebileceği, köpeklerin sorun çıkarabileceği yönünde uyardığını söyleyerek, “Z.Ö.'ye çocukları köpeklerle yalnız başına bırakmamasını söylemiştim. Market dönüşünde salonda Z.'yi, kızını yerden alıp masanın üzerine koyarken gördüm. Çocuğun başında, boynunda, kasıklarında derin çizikler vardı ve kanıyordu. Başının yan tarafı yüzülmüş gibi kan içindeydi. O esnada köpeklerim Z.Ö.'nün yanındaydı, saldırgan değillerdi. Ayrıca benim köpeklerim eğitimlidir. Ancak her ihtimale karşı ben Z.Ö.'ye uyarılarımı yapmıştım. Çocukları köpeklerle başbaşa ve yalnız başına bırakmamasını, merdivenlerden düşebileceğini söylemiştim. Olayda benim kastım ve ihmalim yoktur. Herhangi bir suçum yoktur. Bu olay Z.Ö.'nün sorumsuzluğudur" dedi.

ADLİ TIP KÖPEK ISIRIĞINI DOĞRULADI

Olay tarihinde 'taksirle yaralama' suçundan adliye sevk edilen Z.Ö., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, B.Ö.'nün vücudundaki yaraların nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etmiş, yapılan incelemede, yaraların, köpek ısırmasından kaynaklandığı belirlenmişti. Küçük kız tedavisinin ardından annesine teslim edilirken, saldırgan köpek ise yakalanarak hayvan barınağına konulmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya köpek Köpek saldırısı

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